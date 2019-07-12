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Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
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СМИ узнали о росте кредитования иностранных государств Россией на $1 млрд

В 2019 году программа выдачи межгосударственных займов в России стала крупнейшей за пять лет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства и поправок в бюджет. По информации издания, с начала текущего года она увеличилась до 293 млрд руб. Размер международного кредитования увеличился на $1 млрд.

Как пишет газета, по состоянию на 1 июля иностранные правительства получили от российской стороны 79 млрд руб. в виде бюджетного кредита. За этот же период перед Россией были погашены обязательства на сумму 66 млрд руб.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак не уточнил «Известиям» цели кредитов и страны, получившие от России деньги. В пресс-службе Счетной палаты информацию о предоставлении и погашении государственных кредитов в разрезе конкретных стран-дебиторов назвали конфиденциальной.

По мнению опрошенных газетой аналитиков, заемщиками могут быть страны из дальнего зарубежья, поскольку кредиты для государств из ближнего зарубежья, как правило, анонсируются. В частности, отмечает газета, речь может идти о Венесуэле, Индии, Иране и Турции.

Экономика
Счетная палата сообщила о невозврате России $3,5 млрд «секретных» долгов

Как ранее сообщала Счетная палата, в 2017 году некоторые страны нарушили свои обязательства по долгам перед Россией. По оценке ведомства, по состоянию на начало 2018 года просроченная задолженность правительств других государств перед российской стороной составила $13 млрд, увеличившись на $3,5 млрд (36%) по сравнению с 2017 годом.

Теги: кредитование, займы
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