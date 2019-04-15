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Bloomberg сообщил о планах Кипра досрочно вернуть кредит России
Правительство Кипра рассматривает возможность досрочного погашения российского межгосударственного кредита, выданного в 2011 году, сообщил Bloomberg. Согласно текущим условиям, кредит должен быть погашен в 2021 году
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипр рассматривает возможность досрочно вернуть России межправительственный кредит, предоставленный в 2011 году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников кипрского правительства, пожелавших остаться неназванными. Окончательного решения пока нет, уточняет агентство.

В 2011 году Кипр взял у России €2,5 млрд в надежде избежать финансовой помощи Евросоюза и МВФ (в конечном счете эта помощь все равно понадобилась). В 2013 году Москва согласилась реструктурировать этот кредит, учитывая просьбу республики «уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет из-за резкого ухудшения финансового положения». Погашение задолженности было перенесено с 2016 года на период 2018–2021 годов, а процентная ставка снижена с 4,5 до 2,5% годовых.

Кипр начал погашать российский кредит в марте 2018 года, когда заплатил первый полугодовой транш в размере €312,5 млн (всего их должно быть восемь). Сейчас после трех платежей (март 2018 года — сентябрь 2018 года — март 2019 года) Кипр остается должен России €1,56 млрд.

Кипр с 2012 года также платит проценты по этому кредиту: по расчетам РБК, в 2012–2018 годах республика внесла около €500 млн за пользование кредитом.

Исходя из действующего графика платежей, Кипр за десять лет кредита выплатит России более €582 млн процентных платежей, следовало из пояснительной записки о ратификации протокола о реструктуризации кипрского кредита в 2014 году.

В феврале 2019 года Кипр разместил международные облигации на €1 млрд, чтобы частично профинансировать выплаты по долгу перед Россией.

Республика существенно улучшила свое финансовое положение, в 2018 году международные рейтинговые агентства подняли суверенный рейтинг Кипра до инвестиционного уровня после того, как он несколько лет находился в «мусорной» категории. В 2017 году Кипр досрочно выплатил антикризисный кредит МВФ.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Кипр, госкредиты
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