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Счетная палата сообщила о невозврате России $3,5 млрд «секретных» долгов
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Счетная палата сообщила о невозврате России $3,5 млрд «секретных» долгов
Экономика, 10:48
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Счетная палата сообщила о невозврате России $3,5 млрд «секретных» долгов
Некоторые страны в 2017 году нарушили свои обязательства по долгам перед Россией, раскрыла Счетная палата. В результате просроченная задолженность иностранных государств перед Россией выросла на 36%, или $3,5 млрд
Фото: Олег Яковлев / РБК

Просроченная задолженность правительств других государств (их юридических лиц) перед Российской Федерацией за 2017 год выросла на $3,5 млрд (36%) и на начало 2018 года составила $13 млрд, сообщила Счетная палата в материалах к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Это связано с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправительственными соглашениями».

Аудиторы не раскрывают, какие страны просрочили долговые платежи в адрес России. Программа двусторонних государственных кредитов России традиционно засекречена. Часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества (на покупку российского оружия).

РБК направил запросы в Счетную палату и Минфин.

Общая задолженность иностранных государств перед российским правительством на 1 января 2018 года составила $38,3 млрд (эквивалентно 2,2 трлн руб.) — рост на $2,7 млрд по сравнению с 1 января 2017 года. Доля просроченной задолженности, таким образом, возросла до 33,9% (против 26,8%, $9,5 млрд) годом ранее.

При этом Банк России оценивает задолженность нерезидентов перед «органами государственного управления» (органы государственной власти РФ и субъектов, внебюджетные фонды) на $4,5 млрд выше — $42,8 млрд на 1 января.

Исторически значительную долю внешних финансовых активов России составляли долги иностранных государств, унаследованные Россией после распада СССР. Москва их активно списывала, в том числе в рамках Парижского клуба кредиторов. Последний крупный раунд списания был в 2014 году, когда задолженность иностранных государств перед Россией сократилась в два раза, с $66 млрд до $34 млрд, за счет урегулирования долгов Кубы и Северной Кореи по кредитам бывшего СССР.

В 2017 году стало известно, что Венесуэла просрочила России около $1 млрд по кредиту, который был предоставлен еще в 2011 году и предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российской военной продукции. Но в ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о рефинансировании долга — Каракас получил рассрочку до 2027 года.

На сегодняшний день неизвестно, какие страны и в каком объеме должны России. Счетная палата в последний раз в 2016 году публиковала фрагментарные детали обслуживания иностранными государствами российских кредитов. В ее заключении на проект бюджета 2017–2019 годов говорилось, что в этот период наступают сроки погашения по кредитам, предоставленным Белоруссии, Кипру, Кубе. Минску Москва регулярно и своевременно рефинансирует свои же кредиты: в 2019 году Россия может предоставить Белоруссии $630 млн на эти цели, сказал на прошлой неделе первый вице-премьер Антон Силуанов.

По состоянию на 2015 год в число должников России входили Вьетнам, Грузия, Пакистан, Марокко, Ирак, Албания, Китай, Индия, Йемен, следовало из данных Счетной палаты. Также в конце 2015 года Украина отказалась возвращать России $3 млрд, но это был не обычный межгосударственный кредит: Украина выпустила еврооблигации, которые в полном объеме приобрел Фонд национального благосостояния (ФНБ) России. Минфин России считает этот долг по существу «официальным» (то есть двусторонним межгосударственным), с этой трактовкой согласен МВФ. Стороны судятся по этому невыплаченному долгу в Англии, с учетом процентов за неисполнение обязательств общая сумма задолженности Украины перед Россией превышает $3,6 млрд.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Счетная палата , просроченная задолженность , госкредиты
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