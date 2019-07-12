Конгресс решил допросить зятя Трампа по делу о препятствовании правосудию

Юридический комитет Палаты представителей США по итогам голосования направит повестки 12 официальным лицам для дачи разъяснений и предоставления документов по поводу возможного препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Среди официальных лиц — зять президента США Джаред Кушнер, экс-советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн и бывший генпрокурор США Джефф Сешнс. Associated Press отмечает, что все эти люди фигурировали в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о связях команды Трампа с Москвой. Всего такие повестки должны получить 17 человек, уточняет CNN.

Кроме того, пишет телеканал, комитет также проголосовал за повестки для бывших и нынешних представителей администрации Трампа из-за его политики «нулевой толерантности» по отношнею к мигрантам.

Доклад о вмешательстве России в выборы в США был опубликован 18 апреля. Мюллер заявил, что ему якобы удалось подтвердить факт вмешательства России, однако сговора с командой Трампа обнаружено не было.