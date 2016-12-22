ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,23 66,07 EUR Нал. 79,43 77,19 USD Бирж. 67,64 +0,54 EUR Бирж. 78,99 +1,04 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6756,10 +106,10 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26047,73 +1,00% Nasdaq 8018,21 +0,91%
Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины
Лента новостей
МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении 20:31, Политика В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего» 20:16, Политика В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц 20:11, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 20:05, РБК и Microsoft Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины 19:48, Политика Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября 19:41, Политика В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву 19:34, Политика В Крыму произошел выброс неизвестного вещества 19:33, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 19:20, РБК и Сбербанк Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА 19:16, Политика «Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде 19:14, Политика В МИД Украины заявили о сохранении соглашения об Азовском море с Россией 18:51, Политика Суд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram 18:48, Общество В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии 18:40, Общество Луис Адриано пропустит три матча «Спартака» в Лиге Европы 18:32, Спорт Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме 18:29, Политика Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу 18:26, Фотогалерея  Глава Минэнерго не увидел риска повышения цен на бензин в 2019 году 18:25, Экономика Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 18:20, РБК и Сбербанк Стоит ли продавать EOS: токен подорожал до $5,2 18:19, Крипто В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой» 18:18, Политика ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold 18:16, Финансы FT узнала о решении «Сибура» по IPO к концу сентября 18:04, Бизнес Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля 18:03, Экономика Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию 17:57, Общество Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год 17:55, Политика Депутат от КПРФ пожаловался Чайке на проверку «дела «Нового величия» 17:50, Общество Бизнесмены из списка Титова ответили на отказ в прощении 17:45, Бизнес
Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины
Политика, 19:48
0
Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является унитарным государством, «в ключевых элементах функционирования» которого недопустима федерализация. Об этом он написал в Twitter.

«Благодаря программе децентрализации мы даем огромные права местным общинам и сокращаем расстояние между человеком и властью», — отметил украинский президент. В 2014 году Порошенко после своего избрания на пост главы государства также заявил, что украинцы отвергли проведение федерализации и выбрали европейский курс развития страны. «Более 90% украинцев, которые приняли участие в голосовании, решительно поддержали единую соборную Украину — не федеративную, а унитарную», — указывал Порошенко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в июне 2018 года объявила о намерении баллотироваться в президенты весной 2019 года, также подчеркнув, что федерализация Украины «недопустима». «Забудьте о слове «федерализация». Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-другому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарная страна!» — заявляла Тимошенко.

Теги: Петр Порошенко , Украина , федерализация
Главное
Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля Экономика
Материалы по теме
Порошенко предложит странам ЕС участвовать в восстановлении Донбасса Политика
Порошенко выразил уверенность в оплате Россией $4,6 млрд убытков по газу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter