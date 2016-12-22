Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является унитарным государством, «в ключевых элементах функционирования» которого недопустима федерализация. Об этом он написал в Twitter.

«Благодаря программе децентрализации мы даем огромные права местным общинам и сокращаем расстояние между человеком и властью», — отметил украинский президент. В 2014 году Порошенко после своего избрания на пост главы государства также заявил, что украинцы отвергли проведение федерализации и выбрали европейский курс развития страны. «Более 90% украинцев, которые приняли участие в голосовании, решительно поддержали единую соборную Украину — не федеративную, а унитарную», — указывал Порошенко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в июне 2018 года объявила о намерении баллотироваться в президенты весной 2019 года, также подчеркнув, что федерализация Украины «недопустима». «Забудьте о слове «федерализация». Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-другому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарная страна!» — заявляла Тимошенко.