Во «ВКонтакте» объявили сбор возмещения похищенных кассиром ₽20 млн

В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество «Фонд Луизы Хайруллиной» по сбору средств для кассира, подозреваемой в хищении более 20 млн руб. из банка в Салавате (Башкирия). Уточняется, что деньги необходимы для возмещения ущерба банку.

Средства будут переданы в Россельхозбанк после установления обстоятельств дела, говорится в заявлении сообщества в соцсети. Если похищенное найдут в тайниках, собранные средства вернут благотворителям. На сегодняшний день деньги пока не поступали.

Общественник Азамат Галин рассказал РБК, что создать группу в соцсети для сбора средств его попросил муж Хайруллиной Марат. «Я не агитирую за сбор средств, я просто администрирую, чтобы все было объективно, чтобы они шли по назначению. Думаю, это будет интересный социальный эксперимент», — сказал он.

Супруг кассира Луизы Хайруллиной рассказал «Первому каналу», что проиграл похищенные 20 млн руб. в азартных играх. Он также попросил жителей России помочь собрать деньги. «Мой основной мотив — вернуть денежные средства, смягчить наказание Луизе, потому что я считаю, она ни в чем не виновата», — отметил Марат Хайруллин.