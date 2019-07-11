Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили

Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили

Спасатели потушили пожар на газопроводе рядом с Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов, передает ТАСС.

«Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака», — сообщил замминистра.

По его словам, возгорание возникло в 11:10 вне территории электростанции. По предварительным данным, причиной стал прорыв газопровода, добавил Денисов.

Как сообщили агентству в Центре медицинских катастроф, число пострадавших выросло до 12 человек, одного из них на вертолете доставили в ожоговый центр Подольска. РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили об 11 пострадавших.