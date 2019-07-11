Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,95 -0,23 EUR Бирж. 70,96 -0,12 Brent 67,19 +1,30% USD Нал. 63,52 62,57 EUR Нал. 71,56 70,58 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1270 +0,0018 BTC/USD Бирж. 11 535,00 -565,00 IMOEX 2 801,70 -0,75% RTSI 1 402,10 -0,39% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $230 (+13,26%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,77%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,62%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Facebook $230 (+13,26%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,77%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,62%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 13:01
Перекрытые из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах трассы открыли Общество, 14:32 Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей РБК и Сбербанк Первый, 14:30 В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге Общество, 14:27 Экс-вратарь сборной России решил уйти с поста министра в Северной Осетии Спорт, 14:21 СК начал проверку из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах Общество, 14:20 Советы от «Леруа Мерлен»: как ретейлеру продавать товары низкого спроса Pro, 14:15 Верховная рада одобрила избрание депутатов по открытым спискам Политика, 14:15 В Домодедово задержали сотрудников таможни Общество, 14:10 Календарь КХЛ на 12-й сезон. Что важно знать Спорт, 14:04 Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили Общество, 14:03 Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелся газопровод Общество, 14:01 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило эликсир бессмертия РБК и Philips, 14:00 Расходы Госдумы сократились на 489 млн руб. в 2018 году Политика, 13:59 «Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин Бизнес, 13:57
Общество ,  
0 
Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили

Спасатели потушили пожар на газопроводе рядом с Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов, передает ТАСС.

«Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака», — сообщил замминистра.

По его словам, возгорание возникло в 11:10 вне территории электростанции. По предварительным данным, причиной стал прорыв газопровода, добавил Денисов.

Общество
В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ

Как сообщили агентству в Центре медицинских катастроф, число пострадавших выросло до 12 человек, одного из них на вертолете доставили в ожоговый центр Подольска. РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили об 11 пострадавших. 

На сайте Минэнерго сообщается, что газопровод, диаметр которого 700 мм, принадлежит «Мосгазу». Ведомство отмечает, что риска нарушения энергоснабжения потребителей не было. По данным источника РБК, близкого к «Газпрому», возгорание на газопроводе произошло из-за несанкционированных буровых работ в его периметре. СК начал доследственную проверку.

Фотогалерея 
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж

Пожар был локализован на площади 800 кв. м, к его тушению привлекали вертолет и два пожарных поезда.

Теги: ТЭЦ, Мытищи, Пожар, новости РБК
Материалы по теме
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Общество
МЧС сообщило о семи пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Общество
Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах «Мосэнерго» отключило электростанцию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter