Курс доллара на открытии торгов упал ниже 63 руб.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи составил 62,995 руб., снизившись на 18,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Стоимость доллара на закрытии предыдущего дня торгов составляла 63,18 руб.

Курс евро опустился до 70,92 руб., тогда как цена закрытия 10 июня составила 71,0775 руб.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что рубль начал расти к доллару и евро после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. По его словам, существует риск, что слабая инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось, и что неопределенность вокруг торговли влияет на перспективы.

