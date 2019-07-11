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Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
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Финансы ,  
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Курс доллара на открытии торгов упал ниже 63 руб.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи составил 62,995 руб., снизившись на 18,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Стоимость доллара на закрытии предыдущего дня торгов составляла 63,18 руб.

Курс евро опустился до 70,92 руб., тогда как цена закрытия 10 июня составила 71,0775 руб.

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Ранее, 10 июля, сообщалось, что рубль начал расти к доллару и евро после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. По его словам, существует риск, что слабая инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось, и что неопределенность вокруг торговли влияет на перспективы.
 

Теги: доллар, Курс, торги
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