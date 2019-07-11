На Камчатке жилой дом накренился из-за жары в зоне вечной мерзлоты

В Камчатском крае в селе Аянка начал крениться деревянный двухэтажный жилой дом. Причиной стала аномальная жара, сообщается на сайте правительства региона.

Дом был построен в 1970-х годах. Он стоит на сваях, которые начали смещаться из-за таяния верхнего слоя грунта в зоне вечной мерзлоты. 51 житель дома, среди которых 20 детей, разместился у родственников и знакомых.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил обеспечить их всем необходимым. Он добавил, что специалисты как можно скорее должны исследовать дом и сделать заключение о том, можно ли его отремонтировать или необходимо построить новое здание.

В пресс-службе правительства отметили, что накануне в Аянке температура воздуха на солнце превысила 50 градусов тепла, а в тени она составляла 30 градусов. При этом в течение месяца температура не опускалась ниже 20 градусов тепла.