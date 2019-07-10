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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края власти объявили режим ЧС в связи с паводками, сообщается на сайте регионального правительства.

В районе после ливней 8 июля из берегов вышла река Кухтуй, затопленной оказалась автодорога, соединяющая райцентр с остальными населенными пунктами. Позднее ситуация на реке Кухтуй частично стабилизировалась. Вода полностью ушла с дороги, однако движение транспорта затруднено.

Отмечается, что на место ЧП направят специалистов «Хабаровскуправтодор», которые должны оценить ущерб и составить план необходимых работ по ремонту дороги.

Также, по данным краевого правительства, паводки начались и на других реках на севере региона. «Уровни воды сейчас активно растут в реке Мая у села Нелькан в Аяно-Майском районе, а также в реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Отметки уже превышают средние многолетние значения на 1,4-2 метра», — отмечается в сообщении. Власти заключили, что угрозы населенным пунктам нет.

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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

С конца июня паводок наблюдается в Иркутской области. После дождей подтопленными оказались около ста населенных пунктов. Погибли, по последним данным, 24 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. По оценке местных властей, ущерб от паводка составил 29 млрд руб.

Теги: Хабаровский край, Правительство, режим ЧС, паводок
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