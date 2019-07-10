В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края власти объявили режим ЧС в связи с паводками, сообщается на сайте регионального правительства.

В районе после ливней 8 июля из берегов вышла река Кухтуй, затопленной оказалась автодорога, соединяющая райцентр с остальными населенными пунктами. Позднее ситуация на реке Кухтуй частично стабилизировалась. Вода полностью ушла с дороги, однако движение транспорта затруднено.

Отмечается, что на место ЧП направят специалистов «Хабаровскуправтодор», которые должны оценить ущерб и составить план необходимых работ по ремонту дороги.

Также, по данным краевого правительства, паводки начались и на других реках на севере региона. «Уровни воды сейчас активно растут в реке Мая у села Нелькан в Аяно-Майском районе, а также в реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Отметки уже превышают средние многолетние значения на 1,4-2 метра», — отмечается в сообщении. Власти заключили, что угрозы населенным пунктам нет.