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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский». Об этом он сообщил в эфире канала Ukrlife.TV.

«Как филолог я хочу сказать, что безусловно «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», — заявил он.

Он отметил, что он отличается грамматически и лексически, и «украинский русский» в настоящее время «совсем другой». Потураев добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, в который входит русский.

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«Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?», — отметил он.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. В середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного. Согласно ему, парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники Гацбанка должны разговаривать на украинском языке при исполнении своих служебных обязанностей.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, советник, русский язык
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