Законопроект о запрете мата получил негативный отзыв от украинских ученых

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Украины выступило против принятия законопроекта «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), предусматривающего введение штрафов за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Об этом говорится в соответствующем выводе ГНЭУ, опубликованном в базе Верховной рады.

В ГНЭУ считают, что законопроект обязывает правительство нарушить эти же нормы, так как оно должно будет опубликовать в СМИ и на своем сайте перечень недопустимых ругательств.

«Доступ к указанным документам и сайту будет у всех желающих, в том числе несовершеннолетних. Такими действиями государство пассивно будет побуждать общество (в том числе детей, молодежь) к изучению ненормативной лексики, что не будет способствовать защите культуры языка от ненормативной лексики и воспитанию молодежи», — говорится в заявлении экспертов.

Также в ГНЭУ предостерегли, что применение норм законопроекта может создать проблемы при использовании «иностранных имен и фамилий, других имен собственных, которые по своему звучанию могут походить на украинские нецензурные слова и за употребление которых законопроектом предусматривается ответственность (особенно с учетом установления ответственности при замене любой буквы в словах и выражениях)».

Эксперты считают, что вопрос употребления ненормативной лексики является морально-этическим, а для достижения целей этого законопроекта достаточно было ужесточить санкции за мелкое хулиганство.

Законопроект о запрете мата в публичных речах был внесен в Верховную раду Украины 3 июля. Его инициатором стала народный депутат Ольга Богомолец. Парламентарий считает, что исторически украинцам была чужда «примитивная грязная» брань и она пришла из русской культуры.