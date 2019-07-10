Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала

Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В публикации отмечается, что во время голосования никто не поддержал эту идею кроме акционера с долей в 9% Нино Нижарадзе, которая и требовала этого решения в связи с недовольством редакционной политикой «Рустави 2».

Скандал с «Рустави 2» начался после выхода в эфир программы, где ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца, но не стал его увольнять. Власти Грузии осудили поведение Габунии.

Госдума на фоне инцидента предложила ввести в отношении Грузии экономические санкции, однако Путин выступил против этой идеи. Впоследствии Гварамия нецензурно прокомментировал мнение российского президента. «Плевать я хотел и на «Боржоми» и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? — говорил он.