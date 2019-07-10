Альфа-банк снизил ставки по ипотеке

Альфа-банк на своем сайте заявил о снижении ставок по ипотеке на первичном и вторичном рынке жилья, а также на программы рефинансирования.

Согласно сообщению банка, среднее снижение составило 0,4–0,8 п.п. Теперь минимальные ставки по ипотеке — 9,59%, по рефинансированию — 9,69%. В банке напомнили, что также предлагают скидки до 0,3 п.п. молодым семьям и бюджетникам.

9 июля ставки по ипотеке первым из топ-10 ипотечных банков ниже 10% опустил «Дом.РФ». Теперь на первичном рынке ставка составляет 9,7%, на вторичном — 9,8%. Ставки по ипотеке с 25 мая снизил Сбербанк — до 10,6 и 10,8% на первичном и вторичном рынке соответственно.

Отдельные банки уменьшают ипотечные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ, однако средневзвешенная ставка вряд ли опустится ниже 10% до конца 2019 года, поясняла РБК аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Несмотря на благоприятные условия — снижение ключевой ставки, стабилизацию инфляционных ожиданий, остановку роста стоимости фондирования, крупнейшие банки будут снижать ипотечные ставки с определенным лагом, без резких движений, говорил директор группы финансовых институтов рейтингового агентства S&P Global Raitings Сергей Вороненко.