Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,56 -0,29 EUR Бирж. 72,24 -0,29 Brent 68,62 +1,21% USD Нал. 65,06 64,22 EUR Нал. 72,76 71,84 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1191 +0,0015 BTC/USD Бирж. 7 975,00 +106,20 IMOEX 2 637,89 +0,74% RTSI 1 287,20 +0,92% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Weibo $75 (+63,76%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,41%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Weibo $75 (+63,76%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,41%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
Империя должна умереть: почему Джейми Оливер закрывает рестораны Стиль, 12:54 Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб. Бизнес, 12:48 В школах Воркуты из-за метели отменили занятия Общество, 12:47 Арсен Венгер анонсировал возвращение в футбол после годичного перерыва Спорт, 12:47 Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке Политика, 12:47 Как открыть мультиязыковой контактный центр за пять шагов Pro, 12:46 Владелец UFC решил провести IPO Бизнес, 12:46 Президент Туркмении поручил мэрии бороться с нашествием бабочек в столице Общество, 12:39 5 практических кейсов: как большие данные могут поддержать бизнес РБК и МегаФон, 12:36 Сеть Ethereum станет безопаснее: основатель проекта предложил решение Крипто, 12:30 Renault Arkana: первое знакомство с российским кроссовером Авто, 12:27 Сделавшего пластическую операцию после хищения ₽20 млн мужчину арестовали Общество, 12:25 Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере Политика, 12:20 Сбербанк снизит ставки по ипотеке Финансы, 12:18
Финансы ,  
0 
Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.

Ставки на покупку готового жилья будут начинаться от 9,6%, на строящееся — от 10,2%. Минимальная ставка с учетом субсидирования ставок застройщиком составит 8,2%.

Экономика
Путин указал банкам «не накручивать» ставки по льготной ипотеке выше 6%

Ранее в мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок по ипотеке до 8% является реальной целью, однако гарантий того, что этого можно достичь к 2021 году, нет.

О необходимости снижения ставок по ипотеке в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. До 15 января 2020 года правительству необходимо принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых. Правительство планирует в 2019 году снизить ставки по ипотеке до 8,9% — соответствующие целевые показатели прописаны в нацпроекте «Жилье и городская среда».

В декабре 2018 года российские банки установили исторический рекорд по ежемесячному объему выданной ипотеки, свидетельствуют данные компании «Дом.РФ». Ипотечные кредиты были выданы на 330 млрд руб.

Теги: Сбербанк, Ипотека, Ставка
Материалы по теме
Ипотека недоступна жителям большинства российских регионов
Деньги
ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста ставок
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter