Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.

Ставки на покупку готового жилья будут начинаться от 9,6%, на строящееся — от 10,2%. Минимальная ставка с учетом субсидирования ставок застройщиком составит 8,2%.

Ранее в мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок по ипотеке до 8% является реальной целью, однако гарантий того, что этого можно достичь к 2021 году, нет.

О необходимости снижения ставок по ипотеке в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. До 15 января 2020 года правительству необходимо принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых. Правительство планирует в 2019 году снизить ставки по ипотеке до 8,9% — соответствующие целевые показатели прописаны в нацпроекте «Жилье и городская среда».