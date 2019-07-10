МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 10 июля

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 10 июля

В Москве с 14:00 мск и до конца дня ожидается дождь с грозами и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 до 24:00 10 июля в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с», — уточняется в сообщении.

Спасатели советуют во время грозы соблюдать скоростной режим и дистанцию при поездках на машине, а также не находиться у водоемов, не купаться и не рыбачить.

При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобили, предупреждает МЧС, также стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.