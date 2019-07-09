МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и ветре вечером 9 июля

В Москве до 9 вечера вторника, 9 июля, ожидаются гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также предупредили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов и укрываться под деревьями.

Ухудшение погоды в Москве и Подмосковье, согласно прогнозу Росгидромета, 9 и 10 июля снизит загрязнение воздуха в регионе, уровень которого повысился в регионе за последние сутки. В частности, отмечало ведомство, погода поспособствует рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна.