Зеленский за день уволил глав 71 районной администрации

Зеленский за день уволил глав 71 районной администрации

Украинский президент Владимир Зеленский за день, 9 июля, уволил 71 главу районных администраций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

В качестве причины указано «завершение срока полномочий президента Украины».

Уволены были главы ряда районов Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской и Львовской областей.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский настаивает на увольнении председателей всех областных администраций. 11 июня были уволены 15 губернаторов, в частности, главы Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой администраций, а 24 июня — руководители Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.





