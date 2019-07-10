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НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения

Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Yeni Safak.

«Это система ПВО. Таким образом, если кто-то атакует нас, мы активируем нашу систему защиты», — подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, Анкара имеет полное право использовать российские С-400 где и когда ей это необходимо. Именно в эту возможность инвестировала Турция, добавил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что две страны перейдут на совместное производство С-400.

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Эрдоган 1 июля заявил, что поставки российских С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней.

Против покупки Турцией новейших российских систем ПВО С-400 ранее выступили США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и в качестве альтернативы предложили купить американские комплексы Patriot. Кроме того, США заявили, что под угрозой находится сделка на покупку Турцией истребителей Lockheed Martin F-35. Тем не менее, Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400.

Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, С-400
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