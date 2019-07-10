Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения

Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Yeni Safak.

«Это система ПВО. Таким образом, если кто-то атакует нас, мы активируем нашу систему защиты», — подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, Анкара имеет полное право использовать российские С-400 где и когда ей это необходимо. Именно в эту возможность инвестировала Турция, добавил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что две страны перейдут на совместное производство С-400.