Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400

Поставки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнутся в течение 10 дней. Об этом по итогам саммита G20 в Японии сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Турецкий президент также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Ранее президент США Дональд Трамп провел на полях саммита G20 в японской Осаке подтвердил, что США не будут вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения у России систем С-400. Он также напомнил, что Анкара «ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35».

Турция и Россия в конце 2017 года заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400. Сумма контракта составила $2,5 млрд. В свою очередь, США уже два года пытаются убедить Турцию отказаться от покупки российских ЗРС и приобрести взамен системы Patriot. Однако в Анкаре заявляют, что такая сделка будет невыгодной в том числе с финансовой точки зрения. 1 апреля Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за ее сделки с Россией по С-400.