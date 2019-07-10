Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

Глава МИД Украины Павел Климкин в своем Facebook назвал три условия, при которых Киев может успешно противодействовать Москве.

«Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи — четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров», — написал он.

По мнению Климкина, президент России Владимир Путин не реагирует на эмоциональные обращения, а «понимает только силу и конкретные действия». Таким образом, заключил он, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следует общаться с российским президентом в той же манере, как он общался с бывшим президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной кампании.

Климкин также отметил, что «политика меняется» и возникают новые форматы общения, такие как твиты президента США Дональда Трампа.