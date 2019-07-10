СМИ узнали стоимость проведения празднования Дня независимости США

Празднование Дня независимости США в 2019-м году обошлось Пентагону в $1,2 млн. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что сумма в $1,2 млн не отражает полную стоимость мероприятия, однако она включает расходы на воздушный парад и доставку в Вашингтон военной техники.

День независимости отмечается в США 4 июля. В текущем году празднование проводилось под лозунгом «Салют Америке», его решили посвятить военным американским военным.

Американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю праздника, упомянул о победе американской армии «в воздухе» в ходе войны против влияния британской короны. Он также признался, что читать речь с экрана суфлера в тот момент, когда на улице шел дождь, было тяжело.