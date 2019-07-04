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Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
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Танки в Вашингтоне ко Дню независимости. Фоторепортаж

4 июля в США готовятся отмечать День независимости. К празднованию в Вашингтон привезли военную технику, в том числе танки со следами ржавчины, Пентагон не придает значения их внешнему виду. Как выглядит техника — в фоторепортаже РБК
Бронемашина M2 Bradley
(Фото: Al Drago / Bloomberg)

Появление военной техники в Вашингтоне анонсировал президент Дональд Трамп. По его словам, танки должны расположиться в определенных местах, чтобы не повредить дороги

Фото: Jose Luis Magana / AP

«У нас есть новейшие танки Sherman и новейшие танки Abrams, — сказал Трамп

Бронетехника, в том числе M1 Abrams
(Фото: Leah Millis / Reuters)

По информации CNN, Трамп выступит на праздновании возле мемориала Авраама Линкольна, в это время над центром Вашингтона пролетят военные самолеты. Танки также установили у мемориала

Боевая машина Bradley
(Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)
К празднованию в Вашингтон привезли два танка Abrams, две тяжелые машины Bradley, ремонтно-эвакуационную машину М88 и автомобиль Humvee. На технике заметили следы ржавчины
Фото: Andrew Harnik / AP

В Пентагоне сказали, что технику выбрали в Белом доме, а Минобороны не придает значения внешнему виду танков

Фото: Andrew Harnik / AP
Перед доставкой машин к празднованию Дня независимости США их почистили, сказали в Пентагоне
Фото: Andrew Harnik / AP

В этом году празднование Дня независимости назвали «Салют Америке», его посвятят военным США

Теги: мультимедиа, Вашингтон, танки
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