Танки в Вашингтоне ко Дню независимости. Фоторепортаж

4 июля в США готовятся отмечать День независимости. К празднованию в Вашингтон привезли военную технику, в том числе танки со следами ржавчины, Пентагон не придает значения их внешнему виду. Как выглядит техника — в фоторепортаже РБК
Появление военной техники в Вашингтоне анонсировал президент Дональд Трамп. По его словам, танки должны расположиться в определенных местах, чтобы не повредить дороги
«У нас есть новейшие танки Sherman и новейшие танки Abrams, — сказал Трамп
По информации CNN, Трамп выступит на праздновании возле мемориала Авраама Линкольна, в это время над центром Вашингтона пролетят военные самолеты. Танки также установили у мемориала
В Пентагоне сказали, что технику выбрали в Белом доме, а Минобороны не придает значения внешнему виду танков
В этом году празднование Дня независимости назвали «Салют Америке», его посвятят военным США