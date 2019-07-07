Трамп объяснил упоминание аэропортов в речи о Войне за независимость

Трамп объяснил упоминание аэропортов в речи о Войне за независимость

В ходе выступления по случаю Дня независимости дождь мешал читать с суфлера, который впоследствии окончательно погас, заявил Трамп. В этой речи президент рассказал о победе американской армии «в воздухе» и взятии «аэропортов»

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Дональд Трамп заявил, что упомянул «аэропорты» в речи о Войне за независимость, шедшей в XVIII веке, из-за телесуфлера, передает NBC.

По словам президента США, в ходе выступления по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля, шел дождь, и читать с экрана суфлера было тяжело. «Это продолжалось, и потом в конце концов он просто погас», — пояснил Трамп. Глава государства отметил, что экран погас на середине предложения, когда за ним наблюдали миллионы телезрителей.

Он добавил, что мог бы произнести свою речь и без телесуфлера, и заключил, что, несмотря на дождь, «это был фантастический вечер».

4 июля Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости, упомянул о победе американской армии «в воздухе» в ходе войны против влияния британской короны. По его словам, военные «разрушили крепостные стены, заняли аэропорты».