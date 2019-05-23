Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

Небольшое количество наркотического вещества было найдено в квартире, которой бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов никогда не пользовался и которая ему не принадлежала. Об этом заявил журналистам адвокат экс-министра Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

По словам юриста, квартира, в которой был найден наркотик, расположена рядом с квартирой самого Абызова и была арендована им для того, чтобы перекрыть доступ по балконам.

«В этой квартире происходил ремонт, и каким образом там оказалось это небольшое количество наркотика, которое там обнаружили, неизвестно. Кто это мог оставить, кто из рабочих, которые там проводили ремонт, в какой период времени — неизвестно. Следствие не предъявляет Абызову никаких претензий по поводу этого наркотика», — сказал Аснис.

Адвокат подчеркнул, что объем найденного наркотического вещества оказался слишком мал для возбуждения уголовного дела, а потому СК передал все материалы в полицию для решения вопроса о привлечении неустановленного лица к административной ответственности.