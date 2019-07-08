Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы продлил до 13 октября домашний арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, осужденного за мошенничество, передает корреспондент РБК.

Сам Калви в зале суда попросил освободить его, так как он уже дал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения».

Калви арестовали в феврале по подозрению в хищении $2,5 млрд у банка «Восточный». Кроме него, по делу проходит его бизнес-партнер Филипп Дельпаль и еще четыре человека. Следствие считает, что банк лишился денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых, по версии правоохранительных органов, была сильно завышена. Калви и его деловые партнеры обвинения отвергают.

Обращение, после которого против Калви возбудили уголовное дело, написал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. 1 июля комиссия по корпоративной этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подтвердила, что по ее данным, обращение Юсупова в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела в отношении Калви и его партнеров произошло на фоне корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный».