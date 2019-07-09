На Алтае опекун «в воспитательных целях» сломала ногу ребенку

Заринский суд Алтайского края признал женщину виновной в жестоком обращении и побоях в отношении ее подопечных, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Опекун применяла наказание к детям «в воспитательных целях», если те плохо учились, одному из них она сломала ногу.

По данным регионального СК, женщину признали виновной по ст. 156, п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Они подразумевают наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если оно соединено с жестоким обращением, истязание систематическими побоями, а также умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данным следствия, под опекой женщины находились семеро детей. В сентябре 2018 года девятилетнего мальчика госпитализировали с закрытым переломом ноги. СК установил, что ребенка травмировала его опекун. Следователи завели уголовное дело, а позже выяснили, что кроме мальчика издевательствам подверглась десятилетняя воспитанница женщины, к которой она также систематически применяла унижения и насилие.

«В период с января по сентябрь 2018 года женщина, используя малозначительные поводы, физически и морально наказывала детей. Так, за непослушание она заставляла мальчика много раз приседать или спать на коврике на полу. Кроме того, были установлены факты избиения несовершеннолетних, в том числе табуретом по голове», — говорится на сайте СК.

Как отмечает надзорное ведомство, органам опеки и попечительства, а также полиции стало известно о происходящем после того, как учительница одного из детей заметила у него синяки, а затем хромоту.