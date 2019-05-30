Фигурант дела Baring Vostok пожаловался на недопуск к нему родственников

Фигурант дела Baring Vostok пожаловался на недопуск к нему родственников

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой разрешить ситуацию с запретом свиданий для арестованного по делу Baring Vostok Ивана Зюзина. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В заявлении отмечается, что у Зюзина четверо детей. В течение пяти месяцев с момента задержания ему ни разу не позволили увидеться с семьей. Ситуация, добавил Мельников, сказывается «негативно на условия его содержания».

Мельников также рассказал РБК, что Зюзин содержится в четырехместной камере с подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков и экономических преступлениях.

Зюзин — директор по инвестициям в компании Baring Vostok, его арестовали в середине февраля. По делу также проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, партнер инвестиционного фонда Филипп Дельпаль, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудник фонда Ваган Абгарян, советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).