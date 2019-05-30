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«Дело Baring Vostok» ,  
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Фигурант дела Baring Vostok пожаловался на недопуск к нему родственников

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой разрешить ситуацию с запретом свиданий для арестованного по делу Baring Vostok Ивана Зюзина. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В заявлении отмечается, что у Зюзина четверо детей. В течение пяти месяцев с момента задержания ему ни разу не позволили увидеться с семьей. Ситуация, добавил Мельников, сказывается «негативно на условия его содержания».

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Мельников также рассказал РБК, что Зюзин содержится в четырехместной камере с подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков и экономических преступлениях.

Зюзин — директор по инвестициям в компании Baring Vostok, его арестовали в середине февраля. По делу также проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, партнер инвестиционного фонда Филипп Дельпаль, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудник фонда Ваган Абгарян, советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

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По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил акционера банка «Восточный» принять акции International Financial Technology Group в счет долга у Первого коллекторского бюро, завысив стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб.

В апреле суд перевел Калви под домашний арест. Позже под домашний арест также перевели Кордичева, который дал показания против Калви и партнеров. Остальные три фигуранта дела находятся в СИЗО.

Теги: Baring Vostok, Зюзин, Майкл Калви, Татьяна Москалькова ..., общественная наблюдательная комиссия
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