Правительство указало Думе на позицию Путина по антигрузинским санкциям

В правительстве обратили внимание Госдумы на заявление президента Владимира Путина, который выступил против введения антигрузинских санкций. Таким образом пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал соответствующую рекомендацию депутатов нижней палаты, передает «РИА Новости».

При этом он отметил, что в правительстве видели обращение Госдумы, которое будет рассмотрено.

Днем 7 июля все фракции Госдумы приняли документ, в котором правительству предлагается рассмотреть целесообразность ввода санкций против Грузии. Как пояснил спикер Вячеслав Володин, речь идет в первую очередь о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. Президент Владимир Путин позднее выступил против ограничений.

О возможном введении санкций заговорили после воскресной программы грузинского тележурналиста Георгия Габунии на канале «Рустави 2». Он нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца, но не уволил.