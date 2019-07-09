В Кремле заявили о росте доверия к правоохранительным органам у россиян

Работа правоохранительных органов сама по себе постепенно способствует росту доверия со стороны россиян, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Сама по себе работа правоохранительных органов в конечном итоге возвращает доверие россиян», — сказал он журналистам.
По словам главы пресс-службы Кремля, говорить можно только «об отдельных случаях, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми».
Песков также призвал не забывать о том объеме работы, который выполняется правоохранительными органами. «И это ежедневная очень серьезная работа, которая имеет своей целью обеспечение безопасности граждан и законности», — сказал Песков.