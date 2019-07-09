В Кремле заявили о росте доверия к правоохранительным органам у россиян

По конкретному случаю задержания журналиста Ивана Голунова ведутся следственные действия, напомнил пресс-секретарь президента. «И это как раз и та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений», — сказал Песков.

Расследование против журналиста Ивана Голунова, обвиненного в причастности к сбыту наркотиков, спустя шесть дней после его задержания было прекращено с формулировкой «в связи с непричастностью к совершенному преступлению». Голунов с самого начала настаивал на собственной невиновности и говорил, что наркотики ему подбросили.

Пробы на наркотики, которые были взяты у журналиста, оказались отрицательными. Кроме того, выяснилось, что его отпечатков нет и на вещах, которые, по сообщениям МВД, были изъяты из квартиры Голунова.

После этого полицейских, задержавших журналиста, отстранили от работы, а президент России уволил генерал-майора полиции Андрей Пучков (занимал пост начальника УВД по западному округу Москвы) и генерал-майора Юрия Девяткина (был начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве).