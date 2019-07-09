Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Встреча президентов Белоруссии и России на Валааме не будет носить тайного характера. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, оппозиционные СМИ активно рассуждают на тему посещения президентами Валаамского монастыря, говоря о тайных договоренностях лидеров. «Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это наша православная святыня. Я благодарен, что президент России мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается. Ничего тайного», — добавил Лукашенко.

В отношениях России и Белоруссии есть масса нерешенных вопросов, напомнил президент. Речь в частности, идет о поставках белорусских продуктов в Россию и определении цен на энергоносители.

Лукашенко также напомнил о запланированной на 18 июля встрече с президентом России в Санкт-Петербурге в связи с заседанием форума регионов. «Я бы попросил поставить вопрос перед российской стороной о том, что мы должны за несколько дней выйти на какие-то итоги. Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, наверное, это время уже ушло», — добавил он.