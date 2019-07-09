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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Путин и Лукашенко договорились «не ломать» договор о союзном государстве

Россия и Белоруссия продолжат реализацию положений о союзном государстве, а главы стран не будут вмешиваться в условия договора. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает БелТА.

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что договор в полном объеме еще не реализован и по-прежнему актуален. «Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)», — заметил президент.

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Лукашенко отметил, что решать, войдет ли Россия в состав Белоруссии или Белоруссия в состав России, сегодня вообще не нужно. «Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости», — сказал президент. Он добавил, что в реализации положений о союзном государстве главы стран будут идти шаг за шагом.

При этом, по словам Лукашенко, передает ТАСС, нет конкретных результатов белорусско-российской рабочей группы по вопросам интеграции. Он добавил, что на встрече с Путиным (17–18 июля) в Санкт-Петербурге нужно будет обсудить итоги этих переговоров, «а обсуждать нечего на сегодняшний день», сказал президент.

Обсуждение интеграции в рамках Союзного государства ведется с марта. На последней встрече по вопросу интеграции премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что стороны достигли консенсуса в переговорах. До этого их позиции, как отмечал белорусский премьер, совпадали на 70%. К ноябрю Москва и Минск подготовят десять «дорожных карт» по углублению интеграции.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство, интеграция
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