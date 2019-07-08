Глава патриаршей комиссии заявил о превосходстве ума мужчин над женским

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» заявил, что, по его мнению, мужчины умнее, чем женщины. Запись эфира опубликована на youtube-канале «Миссия-ОД» (блог Димитрия Смирнова).

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — заявил Смирнов. Вместе с тем, протоиерей добавил, что женщины более терпеливы, заботливы, в них «больше любви», а за их деяниями «стоит подвиг», которого господь ожидает от каждого человека. Димитрий Смирнов также поделился историей из жизни его прихода, когда женщина «объясняет более-менее толково», в то время как ее муж «не может слова произнести».

Как заявил в комментарии ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, высказывания протоиерея Димитрия Смирнова отражают его частное мнение, а РПЦ «не ставила и не ставит своей целью определить, кто умнее — женщина или мужчина». Кипшидзе отметил, что каждый из полов наделен уникальными особенностями, а универсальных критериев степени ума или глупости не существует. По словам представителя РПЦ, для православной традиции характерно уважительное отношение к женщине и признание ее «несомненного вклада в семейную, общественную и публичную жизнь».

Протоиерей Димитрий Смирнов известен рядом высказываний и резонансных общественных инициатив. Ранее он заявлял, что россияне «закончатся к 2050 году», а в 2015 году во главе группы верующих пытался сорвать концерт в честь 20-летия радиостанции «Серебряный дождь».