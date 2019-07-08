Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума

Протоиерей Димитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в интервью «Комсомольской правде» объяснил свое заявление, сделанное в эфире радио «Радонеж». Тогда он сказал, что «женщины слабее умом».

«Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью», — объяснил Смирнов свою позицию.

Он добавил, что «женский ум для другого создан». «Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии», — сказал протоиерей.

В интервью радио «Радонеж» Смирнов заявил о «слабости ума» женщин по сравнению с мужчинами. «Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — говорил он. При этом он отмечал, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова протоиерея, отмечал, что это не позиция патриархии и Смирнов высказывал свое частное мнение.