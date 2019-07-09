Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Москальковой, 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, также женщинами являются большинство педагогов. Она добавила, что также женщины составляют более половины сотрудников правоохранительных органов, особенно следственных.

«Интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — сказала Москалькова.

Накануне глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин. «Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — отмечал он. Смирнов добавил, что женщинам более свойственны терпение и заботливость. Впоследствии он пояснил, что «слабость ума» женщин не в том, что они глупее, но их ум создан для другого.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что данное заявление является частным мнением Смирнова, а не позицией патриархии.