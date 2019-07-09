В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Анзор Тулупов получил 13 лет тюрьмы, Бахтовар Туйчиев — 15 лет, Манучехр Туйчиев — 10 лет. Их задержали летом 2018 года, когда они готовили несколько терактов в Москве и области. При задержании мужчины попытались уничтожить элементы бомб.

Подсудимым вменяются статьи 223.1, 205.4, 205.5, 205 и 205.1 УК РФ, касающиеся организации террористического сообщества и участия в нем, а также теракта и незаконного изготовления взрывчатых веществ.

В конце июня ФСБ отчиталась, что за год выявила более 50 участников ИГ на юге России. Против девяти из них уже завели уголовные дела. В середине месяца спецслужбы провели обыски в семи регионах по делу о финансировании запрещенной организации: в Москве, Московской и Астраханской областях, а также в Дагестане, Югре, Красноярском и Ставропольском краях. По подозрению в терроризме в результате обысков задержали двоих человек, один из них уроженец Дагестана.