Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ

Следственный комитет опубликовал видео задержания двоих мужчин, подозреваемых в финансировании запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ).

Видео: Следственный комитет / YouTube

ФСБ 19 июня сообщила о задержании на территории Москвы и области двоих мужчин, которых подозревают в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Их личности не раскрываются, однако, как отмечает «Кавказский узел», 18 июня силовики провели обыски в московской квартире уроженца Дагестана Али Алиомарова. Его родственники сообщили, что после этого мужчина пропал. Обыск также провели в доме его родителей в Кизляре.

Подозреваемых задержали в рамках расследования, связанного с финансированием ИГ в семи субъектах Федерации: в Москве, Московской и Астраханской областях, а также в Дагестане, Югре, Красноярском и Ставропольском краях. Следователи провели «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых. В какой период проводились обыски, СК не уточняет.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год боевикам ИГ перечислили не менее 8 млн руб. Террористы привлекали граждан для сбора денег от людей из разных регионов России, тогда как сами находились в Сирии.