В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании терроризма

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании терроризма

Следственные действия в рамках этого расследования проходят, в частности, в Москве, Подмосковье, Красноярском и Ставропольском краях. Задержаны по меньшей мере два человека

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Расследуя уголовные дела о финансировании терроризма, следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых. Следственные действия уже прошли в семи субъектах федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Обыски прошли в Москве, Московской и Астраханской областях, а также в Дагестане, Югре, Красноярском и Ставропольском краях. В какой период были проведены следственные действия, в сообщении на сайте СК не уточняется.

Известно, что на территории Москвы и Московской области в рамках расследования по подозрению в содействии терроризму задержаны два человека.

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