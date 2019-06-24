ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России

ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России

Более 50 членов и пособников группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выявлены за год на территории Южного федерального округа. Об этом сообщил начальник управления ФСБ по Ростовской области Олег Южаков, передает ТАСС.

Южаков отметил, что против девяти из них уже завели уголовные дела. По словам начальника управления ФСБ, террористические группировки по-прежнему представляют большую угрозу.

Ранее сотрудники Следственного комитета России провели масштабные обыски по делу о финансировании ИГ в Москве, Московской и Астраханской областях, а также Дагестане, Югре, Красноярском и Ставропольском краях. По данным СК, с 2014 по 2017 год россияне, находясь в Сирии, организовали через жителей Дагестана финансирование террористической группировки. Средства на общую сумму в размере не менее 8 млн руб. перечислили более 200 человек.