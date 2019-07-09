Самолет ВВС Британии провел разведку у Черноморского побережья России

Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании совершил полет вдоль российского побережья Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar‏ в аккаунте в Twitter.

По данным ресурса, Bombardier Global Express Sentinel R.1 в 06:25 мск сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 км от береговой линии.

Затем он облетел черноморское побережье и приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние около 100 км, после чего отправился на аэродром базирования.

В начале июня патрульный противолодочный самолет и стратегический разведывательный беспилотник ВВС США совершили полеты над акваторией Черного моря. В конце месяца два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма.