Американский самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Отмечается, что он вылетел 4 июня в 16:45 мск с итальянской авиабазы Сигонелла, после чего через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря. PlaneRadar отмечает, что в 18:50 самолет находился в районе Геленджика, а в 20:25 пролетал на расстоянии 33 км от береговой линии Севастополя. Он направился обратно на авиабазу в 21:45.

Ресурс добавляет, что в этот же день стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США также вылетел с авиабазы Сигонелла и долетел до черноморского побережья России. По данным PlaneRadar, он пролетел через воздушное пространство Греции и Украины, после чего провел мониторинг линии разграничения на Донбассе. В 15:25 он начал разведку на Черном море, и также пролетал недалеко от побережья Севастополя.

В начале мая американский беспилотник RQ-4 Global Hawk вел разведывательный полет в районе Донбасса и пролетал вдоль российского побережья на Черном море.