У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

По его данным, 23 июня в 7:40 мск разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла в Италии. С 12:25 до 16:00 он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

Позднее в акватории Черного моря заметили противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также вылетел с базы Сигонелла. В 20:55 он провел патрулирование в 32 км от береговой линии Севастополя. Закончив работу через полтора часа, самолет отправился на аэродром базирования.

Этот же самолет был замечен у берегов Крыма в начале апреля. Позднее, в начале мая, беспилотник RQ-4 Global Hawk провел мониторинг в районе Донбасса, а затем перешел к полету вдоль Черноморского побережья России.