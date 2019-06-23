У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,03 +0,14 EUR Бирж. 71,65 +0,63 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 64,02 62,60 EUR Нал. 72,72 71,06 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1368 +0,0080 BTC/USD Бирж. 11 121,00 +362,11 IMOEX 2 761,23 -0,68% RTSI 1 375,02 -1,16% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула Политика, 23:01 У берегов Крыма заметили два военных самолета США Общество, 22:56 В Праге начался масштабный митинг с требованием отставки премьера Чехии Политика, 22:34 Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Зеленским на G20 Политика, 21:56 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 21:51 Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии приостановила показ фильмов на русском Общество, 21:44 Ассоциация гостиниц Грузии опровергла массовую отмену брони россиянами Общество, 21:22 СМИ узнали о переговорах «Спартака» по покупке вратаря молодежки «Ромы» Спорт, 21:17 СМИ узнали о проблемах с договором по проектам России и Японии на Курилах Политика, 21:14 Грузинская молодежь и творческая элита против министра и полиции Политика, 21:11 Российские гимнастки выиграли упражнения с 5 мячами на Европейских играх Спорт, 20:42 Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году Политика, 20:38 В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС Общество, 20:32 Посольства Грузии начали кампанию по привлечению иностранных туристов Политика, 20:05
Общество ,  
0 
У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

По его данным, 23 июня в 7:40 мск разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла в Италии. С 12:25 до 16:00 он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

Позднее в акватории Черного моря заметили противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также вылетел с базы Сигонелла. В 20:55 он провел патрулирование в 32 км от береговой линии Севастополя. Закончив работу через полтора часа, самолет отправился на аэродром базирования.

Общество
Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет в районе Крыма

Этот же самолет был замечен у берегов Крыма в начале апреля. Позднее, в начале мая, беспилотник RQ-4 Global Hawk провел мониторинг в районе Донбасса, а затем перешел к полету вдоль Черноморского побережья России. 

Теги: Крым, беспилотник
Материалы по теме
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Политика
Американский беспилотник заметили около Калининградской области
Общество
Самолет ВМС Германии заметили около Калининградской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter