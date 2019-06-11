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Беспилотник и самолет ВВС США провели полеты у границ России

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронного подавления EC-130H Compass Call во вторник, 11 июня, совершили многочасовые полеты у западных границ России на Балтике. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar в Twitter.

RQ-4B Global Hawk вылетел в 06:20 мск с авиабазы Сигонелла в Италии. Будучи в 12:05 мск в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, беспилотник провел разведку границ Псковской и Ленинградской областей.

Также сервис сообщает, что самолет радиоэлектронного подавления EC-130H в 12:15 мск совершал облет к югу от Калининградской области в пространстве Польши.

В июне американский беспилотник RQ-4 Global Hawk и Boeing P-8A Poseidon уже вели разведывательные полеты у границ России — в районе Донбасса и российского побережья на Черном море. В апреле над территорией Крыма пролетал патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Теги: ВВС США, Разведка, Балтийское море
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