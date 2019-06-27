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Помпео пообещал индийцам отреагировать на покупку С-400 «как партнер»
Какие именно решения может принять Вашингтон после этой сделки, госсекретарь говорить отказался, но понадеялся, что две страны смогут разобраться со сделкой, вызывающей у США «серьезную озабоченность»
Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

США испытывают серьезную озабоченность из-за планов Индии купить у России оружие, однако Вашингтон и Нью-Дели смогут найти выход из ситуации, выразил уверенность госсекретарь США Майк Помпео в интервью India Today по случаю своего визита в страну.

В видеоверсии не говорится, о каком именно оружии идет речь — журналист спрашивает, сделают ли США исключение для страны и разрешит ли купить оружие у России без санкций. Однако в тезисном изложении беседы указано, что речь идет о поставках систем С-400.

«Я не хочу забегать вперед и говорить о решениях, которые мы примем в связи с этой сделкой. У нас есть свои озабоченности по поводу этого оружия (мы их озвучивали) и того, насколько из-за него Америке сложно сотрудничать с людьми, использующих эту систему. Это очень серьезная озабоченность», — ответил Помпео.

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Министерства обороны двух стран обсуждают эту сделку и пытаются «решить как можно больше технических проблем», добавил он.

«Мы отреагируем так, как реагируют партнеры. Мы искренно и откровенно говорим о наших озабоченностях. Я уверен, что мы и с этим сможем разобраться», — сказал в заключение Помпео.

В октябре прошлого года президенты России и Индии подписали контракт на поставку пяти полков ЗРК С-400, его сумма — более $5 млрд. Россия планирует начать поставки в 2020 году.

Намерения Индии закупить военную технику у России вызывает озабоченность у США. Перед началом визита Помпео заявил, что попытается уговорить Нью-Дели не покупать российскую системы.

Кроме того, закупка вооружений у России может повлечь санкции в рамках принятого в 2017 году закона о противодействии врагам Америки (CAATSA): один из его пунктов предусматривает ограничения за совершение сделок с российскими военными или разведывательными структурами.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Майк Помпео, С-400, Индия
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