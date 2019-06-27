Помпео пообещал индийцам отреагировать на покупку С-400 «как партнер»

Какие именно решения может принять Вашингтон после этой сделки, госсекретарь говорить отказался, но понадеялся, что две страны смогут разобраться со сделкой, вызывающей у США «серьезную озабоченность»

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США испытывают серьезную озабоченность из-за планов Индии купить у России оружие, однако Вашингтон и Нью-Дели смогут найти выход из ситуации, выразил уверенность госсекретарь США Майк Помпео в интервью India Today по случаю своего визита в страну.

В видеоверсии не говорится, о каком именно оружии идет речь — журналист спрашивает, сделают ли США исключение для страны и разрешит ли купить оружие у России без санкций. Однако в тезисном изложении беседы указано, что речь идет о поставках систем С-400.

«Я не хочу забегать вперед и говорить о решениях, которые мы примем в связи с этой сделкой. У нас есть свои озабоченности по поводу этого оружия (мы их озвучивали) и того, насколько из-за него Америке сложно сотрудничать с людьми, использующих эту систему. Это очень серьезная озабоченность», — ответил Помпео.

Министерства обороны двух стран обсуждают эту сделку и пытаются «решить как можно больше технических проблем», добавил он.