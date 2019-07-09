Египет обратился в Интерпол после продажи бюста Тутанхамона

Власти Египта обратились в Интерпол с просьбой установить местоположение проданного на аукционе в Лондоне бюста фараона Тутанхамона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в правительстве Каира.

По данным агентства, в Национальном комитете по репатриации древностей считают, что у аукционного дома Christie's не было документов, подтверждающих законность продажи бюста и его вывоза из Египта.

Комитет также призвал Великобританию запретить вывозить проданные артефакты до тех пор, пока египетским властям не будут показаны документы.

Аукционный дом Christie's продал бюст фараона Тутанхамона более чем за £4,7 млн (почти $6 млн) на прошлой неделе. По словам бывшего министр древностей Египта Захи Хавасса, скульптура была похищена в 1970-х годах из Карнакского храма.