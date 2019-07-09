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Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Египет обратился в Интерпол после продажи бюста Тутанхамона

Власти Египта обратились в Интерпол с просьбой установить местоположение проданного на аукционе в Лондоне бюста фараона Тутанхамона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в правительстве Каира.

По данным агентства, в Национальном комитете по репатриации древностей считают, что у аукционного дома Christie's не было документов, подтверждающих законность продажи бюста и его вывоза из Египта.

Комитет также призвал Великобританию запретить вывозить проданные артефакты до тех пор, пока египетским властям не будут показаны документы. 

Общество
Бюст Тутанхамона продали почти за $6 млн вопреки возражениям Египта

Аукционный дом Christie's продал бюст фараона Тутанхамона более чем за £4,7 млн (почти $6 млн) на прошлой неделе. По словам бывшего министр древностей Египта Захи Хавасса, скульптура была похищена в 1970-х годах из Карнакского храма. 

В июне МИД Египта потребовал от властей Великобритании прекратить попытки продажи бюста и призвал вернуть его в Луксор.  

Теги: Египет, Тутанхамон, Интерпол
Материалы по теме
Бюст Тутанхамона продали почти за $6 млн вопреки возражениям Египта
Общество
Египет потребовал от Великобритании вернуть бюст фараона Тутанхамона
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