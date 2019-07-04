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Египет потребовал отменить аукцион с бюстом Тутанхамона в Лондоне
Бюст Тутанхамона (Фото: christies.com)

Власти Египта призвали аукционный дом Christie's отменить продажу бюста Тутанхамона, передает Би-би-си. Бюст из коричневого кварцита высотой 28 см должен поступить в продажу в Лондоне в четверг. Его потенциальная стоимость — более 4 млн фунтов (более $5 млн).

По словам бывшего министра древностей Египта Захи Хевасс, бюст, вероятно, был похищен в 1970-х годах, так как в то время были украдены и другие предметы из храма в Карнаке, передает Би-би-си.

В 1983 году в Египте приняли законы, запрещающие вывоз исторических предметов из страны.

Аукционный дом Christie's опубликовал хронологию владельцев артефакта за последние 50 лет. Судя по информации о нем на сайте Christie's, бюст был приобретен из коллекции немецкого аристократа Вильгельма ван Турна в период с 1973 по 1974 год. В Christie's также добавили, что бюст не является предметом расследования и дом никогда не стал бы выставлять на аукцион предметы, у которых могут быть проблемы с законом, сообщает BBC.

Египетский фараон Тутанхамон умер больше 3 тыс. лет назад в возрасте 19 лет. Его гробница была впервые обнаружена учеными в 1922 году. В июне, после появления сообщений о возможной продаже бюста фараона в Лондоне, власти Египта через дипломатические каналы уже обращались к британским властям с требованием вернуть артефакт в страну происхождения.

Теги: Тутанхамон, древность, Christie's
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