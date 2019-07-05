Бюст Тутанхамона продали почти за $6 млн несмотря на возражения Египта

Аукционный дом Christie's продал бюст фараона Тутанхамона за более чем £4,7 млн (почти $6 млн). Об этом сообщается на сайте аукциона. Ранее власти Египта призывали отменить продажу.

BBC News добавляет, что аукционный дом заявил, что никогда не будет выставлять объекты, которые вызывают законные опасения. «Объект (бюст Тутанхамона — РБК) не является и не был предметом расследования», — отметили в Christie's.

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс заявлял, что скульптурное изображение головы фараона, вероятно, было похищено в 1970-х годах, так как тогда были украдены и другие предметы из Карнакского храма. При этом аукционный дом опубликовал историю владельцев бюста Тутанхамона с 1960-х годов.

В середине июня МИД Египита потребовали от властей Великобритании прекратить попытки продажи бюста и призвали вернуть его в Луксор. В министерстве попросили также не продавать с аукциона другие египетские артефакты.