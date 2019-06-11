Египет потребовал от Великобритании вернуть бюст фараона Тутанхамона

Власти Египта через дипломатические каналы обратились к британским властям с требованием прекратить попытки продажи каменного бюста фараона Тутанхамона, а также призвали официальный Лондон вернуть его в Каир. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Египта.

«Посольство Египта в Лондоне связалось с британским министерством иностранных дел и аукционным домом, чтобы остановить продажу, заявив о праве на памятник и требуя его возвращения в Египет», — говорится в сообщении.

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