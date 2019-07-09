В Казахстане произошла утечка данных сотен тысяч пациентов сети клиник

В Казахстане произошла утечка данных сотен тысяч пациентов сети клиник

Персональные данные сотен тысяч пациентов сети казахстанских клиник Damu Med оказались в открытом доступе. Об этом в Facebook сообщил Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

«Медицинская информация сотен тысяч пациентов попала в Сеть. Виной утечки стала элементарная ошибка — неавторизованный доступ к медицинским документам организации», — говорится в сообщении.

В сети клиник также подтвердили информацию об утечках. На странице компании в Facebook отмечается, что человек, имеющий легальный авторизованный доступ в систему, передал данные третьим лицам.

В Damu Med добавили, что готовят материалы для передачи в правоохранительные органы. Отмечается, что утечки в общедоступные ресурсы не было.