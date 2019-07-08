British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов. Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Алекс Круз, передает Reuters.

Соответствующее уведомление British Airways получила от Управления комиссара по информации (ICO) Великобритании. По словам Круза, компания «удивлена и разочарована» решением регулятора.

Как отмечает Би-би-си, штраф стал самым большим из всех, когда-либо вынесенных ICO. У компании есть 28 дней, чтобы обжаловать решение. Головная компания авиаперевозчика International Airlines Group (IAG) пообещала «предпринять все необходимые шаги» для защиты позиции British Airways.

В сентябре прошлого года IAG сообщила, что хакеры украли персональные и финансовые данные 380 тыс. пассажиров авиакомпании. Взлом происходил через сайт авиаперевозчика и мобильное приложение, пострадали клиенты, которые оплачивали билеты картой с 21 августа по 5 сентября 2018 года. Получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов взломщикам не удалось. В компании отметили, что устранили уязвимость, которой воспользовались киберпреступники.